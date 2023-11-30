Главные новости Харькова 30 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:22

Семь атак и серия авиаударов по Купянскому району — данные Генштаба на утро 30 ноября

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Авиационные удары враг нанес по Синьковке, Петропавловке, Купянску и Куриловке.

07:00

Ночь с затяжной тревогой и угрозой «шахедов»

Минувшая ночь в Украине очередной раз стала «ночью «шахедов». На Харьковщине затяжная воздушная тревога была с 23:32 по 01:43. Изначально Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе. А в 23:49 — о движении «шахедов».

Мониторинговые каналы информировали, что БПЛА летит курсом на Красноград. Однако позже он сменил направление в сторону Полтавской области. «Шахеды» над Украиной «ловили» до 5:40 утра. Об опасности предупреждали по очереди практически все центральные регионы. Под утро Хмельницкая ОВА сообщила о падении обломков одного из беспилотников на территории неработающего завода в регионе. Пожара не было, а последствия падения устанавливают.