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В доме на Тарасенко, в который в октябре попала ракета, восстанавливают кровлю

Общество 20:52   30.11.2023
Елена Нагорная
В доме на Тарасенко, в который в октябре попала ракета, восстанавливают кровлю Фото: Харьковский горсовет

В жилом доме на улице Георгия Тарасенко, 39 в Харькове, частично разрушенном в результате ракетного удара 6 октября, продолжаются работы. Сейчас восстанавливают кровлю.

Работники КП «Харьковспецстрой» уже восстановили перекрытия дома и почти 900 квадратных метров кровли (всего было разрушено около 1,5 тысячи квадратных метров). Кроме того, коммунальщики закрыли контуры всех поврежденных окон и дверей, разобрали и вывезли почти 100 кубических метров строительного мусора, пишет пресс-служба горсовета.

Специалисты продолжают восстанавливать кровлю. До конца года они планируют завершить работы над третьим подъездом, который был разрушен ракетой. Для этого будут установлены временные конструктивы здания (каркасная система), а сразу после разработки проекта восстановят и стены.

Кроме того, работники КП «Харьковгорлифт» обследовали внутридомовые электросети всех подъездов. В первом и пятом подъездах электроснабжение восстановили во всех квартирах, во втором и четвертом — частично, поскольку в некоторых квартирах были повреждены стены. В третьем подъезде из-за разрушенного конструктива дома восстановить электроснабжение пока невозможно.


Фото: Харьковский горсовет

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Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер»Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 20:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме на улице Георгия Тарасенко в Харькове, поврежденном в результате ракетного удара 6 октября, продолжаются работы. Сейчас восстанавливают кровлю.".