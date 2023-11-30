В лесу на Харьковщине нашли российский схрон (фото)
Фото: ГПСУ
Пограничники нашли российский тайник, где оккупанты на Харьковщине хранили боеприпасы к танкам, САУ и РСЗО.
«В лесном массиве вблизи населенного пункта Ивановка с привлечением взрывотехников Нацполиции проведен осмотр обнаруженного тайника. Всего, по результатам проверки, изъято 13 снарядов в САУ (152 калибра), боеприпасы к танку: 20 взрывателей, 4 снаряда и 1 пороховый заряд, а также реактивный снаряд калибра 220 мм для РСЗО БМ-27 «Ураган», — сообщили в Государственной пограничной службы Украины.
Обнаруженные боеприпасы передали одной из бригад Сил обороны, чтобы «вернуть» снаряды предыдущим владельцам, отметили пограничники.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники нашли российский тайник, где оккупанты на Харьковщине хранили боеприпасы к танкам, САУ и РСЗО.".