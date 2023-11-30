У лісі на Харківщині знайшли російський схрон (фото)
Фото: ДПСУ
Прикордонники знайшли російську схованку, де окупанти на Харківщині зберігали боєприпаси до танків, САУ та РСЗВ.
«В лісовому масиві поблизу населеного пункту Іванівка, із залученням вибухотехніків Нацполіції, проведено огляд виявленого тайника. Всього, за результатами перевірки, вилучено 13 снарядів до САУ (152 калібру), боєприпаси до танка: 20 підривачів, 4 снаряда та 1 пороховий заряд, а також реактивний снаряд калібру 220 мм для РСЗВ БМ-27 «Ураган», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Знайдені боєприпаси передали одній з бригад Сил оборони, щоб «повернути» снаряди попереднім власникам, зазначили прикордонники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпасы, гпсу, схрон, тайник, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники знайшли російську схованку, де окупанти на Харківщині зберігали боєприпаси до танків, САУ та РСЗВ.".