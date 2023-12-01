Утром россияне обстреляли Харьковщину, за сутки есть раненый — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в регионе на утро 1 декабря.
«Сегодня утром, около 6:50, враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
По этому же селу били вчера утром — «прилет» был возле учебного заведения, взрывной волной там выбило 30 окон.
По информации начальника ХОВА, за сутки под обстрелами было не менее 16 населенных пунктов области в четырех районах: Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском.
«В результате минометного обстрела с. Липцы Харьковского района повреждено частное домовладение. Пострадал гражданский мужчина 52 лет. Получил помощь на месте, в госпитализации не нуждался», — отметил начальник ХОВА.
Частные дома повредили россияне в Волчанске и селе Новоосиново. Также под ударами были: Уды, Нестерное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и другие.
Читайте также: Главные новости Харькова 1 декабря: раненый, обстрелы, снег, сводка Генштаба
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, раненый, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Утром россияне обстреляли Харьковщину, за сутки есть раненый — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в регионе на утро 1 декабря".