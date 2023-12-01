Утром россияне обстреляли Харьковщину, за сутки есть раненый — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в регионе на утро 1 декабря.

«Сегодня утром, около 6:50, враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

По этому же селу били вчера утром — «прилет» был возле учебного заведения, взрывной волной там выбило 30 окон.

По информации начальника ХОВА, за сутки под обстрелами было не менее 16 населенных пунктов области в четырех районах: Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском.

«В результате минометного обстрела с. Липцы Харьковского района повреждено частное домовладение. Пострадал гражданский мужчина 52 лет. Получил помощь на месте, в госпитализации не нуждался», — отметил начальник ХОВА.

Частные дома повредили россияне в Волчанске и селе Новоосиново. Также под ударами были: Уды, Нестерное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и другие.