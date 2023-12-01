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Вранці росіяни обстріляли Харківщину, за добу є поранений – Синєгубов

Події 08:35   01.12.2023
Оксана Горун
Вранці росіяни обстріляли Харківщину, за добу є поранений – Синєгубов Фото: Олена Нагорна

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію в регіоні на ранок 1 грудня.

“Сьогодні зранку, близько 6:50, ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

По цьому ж селу били вчора вранці – “приліт” був біля навчального закладу, вибуховою хвилею там вибило 30 вікон.

За інформацією начальника ХОВА, за добу під обстрілами було не менше 16 населених пунктів області в чотирьох районах: Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Куп’янському.

“Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району, пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував”, – зазначив начальник ХОВА.

Приватні будинки пошкодили росіяни у Вовчанську та селі Новоосинове. Також під ударами були: Уди, Нестерне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та інші.

Читайте також:  Головні новини Харкова 1 грудня: поранений, обстріл, сніг, зведення Генштабу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію в регіоні на ранок 1 грудня".