Ушла в 4 утра из дома. В Харьковской области разыскивают 17-летнюю девушку

Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы села Козиевка Богодуховского района Виктории Федченко, которая ушла из дома, сообщили в Нацполиции.

4 декабря в 4:00 девушка ушла из дома и не вернулась. Может находиться в Днепре у знакомого.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, рыжие волосы.

Была одета в черную куртку, черные кроссовки, синие джинсы.

Уважаемые граждане, если у вас есть информация о разыскиваемой, просим немедленно сообщить по телефонам 0986134354, 0575631471.