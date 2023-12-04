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Ушла в 4 утра из дома. В Харьковской области разыскивают 17-летнюю девушку

Происшествия 16:36   04.12.2023
Оксана Якушко
Ушла в 4 утра из дома. В Харьковской области разыскивают 17-летнюю девушку

Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы села Козиевка Богодуховского района Виктории Федченко, которая ушла из дома, сообщили в Нацполиции.

4 декабря в 4:00 девушка ушла из дома и не вернулась. Может находиться в Днепре у знакомого.
Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, рыжие волосы.
Была одета в черную куртку, черные кроссовки, синие джинсы.

Уважаемые граждане, если у вас есть информация о разыскиваемой, просим немедленно сообщить по телефонам 0986134354, 0575631471.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы села Козиевка Богодуховского района Виктории Федченко, которая ушла из дома, сообщили в Нацполиции.".