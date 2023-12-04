Ушла в 4 утра из дома. В Харьковской области разыскивают 17-летнюю девушку
Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы села Козиевка Богодуховского района Виктории Федченко, которая ушла из дома, сообщили в Нацполиции.
4 декабря в 4:00 девушка ушла из дома и не вернулась. Может находиться в Днепре у знакомого.
Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, рыжие волосы.
Была одета в черную куртку, черные кроссовки, синие джинсы.
Уважаемые граждане, если у вас есть информация о разыскиваемой, просим немедленно сообщить по телефонам 0986134354, 0575631471.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девушка, дома, Нацполиция, розыск, ушла из дома и не вернулась, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы села Козиевка Богодуховского района Виктории Федченко, которая ушла из дома, сообщили в Нацполиции.".