Пішла о 4 ранку з дому. На Харківщині розшукують 17-річну дівчину
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканки села Козіївка Богодухівського району Вікторії Федченко, яка пішла з дому, повідомили у Нацполіції.
4 грудня о 4:00 дівчина пішла з дому та не повернулась. Може знаходитись в місті Дніпро у знайомого.
Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої статури, руде волосся.
Була одягнена у чорну куртку, чорні кросівки, сині джинси.
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо негайно повідомити за телефонами 0986134354, 0575631471.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканки села Козіївка Богодухівського району Вікторії Федченко, яка пішла з дому, повідомили у Нацполіції.".