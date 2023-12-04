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Пішла о 4 ранку з дому. На Харківщині розшукують 17-річну дівчину

Події 16:36   04.12.2023
Оксана Якушко
Пішла о 4 ранку з дому. На Харківщині розшукують 17-річну дівчину

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканки села Козіївка Богодухівського району Вікторії Федченко, яка пішла з дому, повідомили у Нацполіції.

4 грудня о 4:00 дівчина пішла з дому та не повернулась. Може знаходитись в місті Дніпро у знайомого.

Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої статури, руде волосся.

Була одягнена у чорну куртку, чорні кросівки, сині джинси.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо негайно повідомити за телефонами 0986134354, 0575631471.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканки села Козіївка Богодухівського району Вікторії Федченко, яка пішла з дому, повідомили у Нацполіції.".