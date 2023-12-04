Установили оккупанта, который в Изюме ограбил и чуть не замучал бизнесмена

Прокуратура и СБУ установили личность оккупанта, который совершал зверства во время захвата Харьковщины. Им оказался 36-летний военный, командир взвода подвоза ПМЖ, 252-го гвардейского мотострелкового полка орденов Суворова и Александра Невского 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (в/ч 91711, г. Богучарская), сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ночью 2 мая 2022 года российский военный вместе с восемью подчиненными ворвался в дом 48-летнего местного предпринимателя в Изюме. Подозреваемый требовал от мужчины признаться в якобы корректировке огня украинской армии по российским позициям или «сдать» тех, кто это делает.

Не получив желаемой информации, оккупант начал избивать изюмчанина прикладом автомата с такой силой, что на оружии передернулся затвор.

После этого оккупанты повели пострадавшего в гараж. Подозреваемый обратил внимание на отсутствие колес на автомобилях и это его разозлило. Он снова со значительной силой ударил прикладом автомата по спине мужчины и произвел один выстрел у его головы.

Подозреваемый отдал приказ военнослужащим из РФ покинуть территорию домовладения, сообщив владельцу, что они вернутся.

На следующий день оккупант снова приехал со своими подчиненными к дому изюмчанина и жестоко избил его пистолетом по голове и ногами в живот. Напоследок подозреваемый начал выспрашивать у потерпевшего информацию о владельцах итальянских или старинных ружей в городе, однако ответа так и не получил.

После этого оккупанты ограбили дом предпринимателя и скрылись.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному по факту жестокого обращения с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Читайте также: Убийц детского писателя Вакуленко установили благодаря выжившим свидетелям