Установили оккупанта, который в Изюме ограбил и чуть не замучал бизнесмена
Прокуратура и СБУ установили личность оккупанта, который совершал зверства во время захвата Харьковщины. Им оказался 36-летний военный, командир взвода подвоза ПМЖ, 252-го гвардейского мотострелкового полка орденов Суворова и Александра Невского 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (в/ч 91711, г. Богучарская), сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ночью 2 мая 2022 года российский военный вместе с восемью подчиненными ворвался в дом 48-летнего местного предпринимателя в Изюме. Подозреваемый требовал от мужчины признаться в якобы корректировке огня украинской армии по российским позициям или «сдать» тех, кто это делает.
Не получив желаемой информации, оккупант начал избивать изюмчанина прикладом автомата с такой силой, что на оружии передернулся затвор.
После этого оккупанты повели пострадавшего в гараж. Подозреваемый обратил внимание на отсутствие колес на автомобилях и это его разозлило. Он снова со значительной силой ударил прикладом автомата по спине мужчины и произвел один выстрел у его головы.
Подозреваемый отдал приказ военнослужащим из РФ покинуть территорию домовладения, сообщив владельцу, что они вернутся.
На следующий день оккупант снова приехал со своими подчиненными к дому изюмчанина и жестоко избил его пистолетом по голове и ногами в живот. Напоследок подозреваемый начал выспрашивать у потерпевшего информацию о владельцах итальянских или старинных ружей в городе, однако ответа так и не получил.
После этого оккупанты ограбили дом предпринимателя и скрылись.
Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному по факту жестокого обращения с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомат, бизнесмен, военнослужащий рф, избиение, Изюм, оккупант, оружие, пистолет, предприниматель, приклад, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 14:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура и СБУ установили личность оккупанта, который совершал зверства во время захвата Харьковщины. Им оказался 36-летний военный, командир взвода подвоза ПМЖ, 252-го гвардейского мотострелкового полка орденов Суворова и Александра Невского 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (в/ч 91711, г. Богучарская), сообщила Харьковская областная прокуратура. ".