Встановили окупанта, який в Ізюмі пограбував і ледве не замордував бізнесмена

Прокуратура та СБУ встановили особу окупанта, який чинив звірства під час захоплення Харківщини. Ним виявився 36-річний військовий, командир взводу підвезення ПМП, 252-го гвардійського мотострілецького полку орденів Суворова та Олександра Невського 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу (в/ч 91711, м. Богучарська), повідомила Харківська обласна прокуратура .

Вночі 2 травня 2022 року російський військовий разом зі вісьмома підлеглими увірвався до помешкання 48-річного місцевого підприємця в Ізюмі. Підозрюваний вимагав від чоловіка зізнатися у нібито корегуванні вогню української армії по російських позиціях або «здати» тих, хто це робить.

Не отримавши бажаної інформації, він почав бити ізюмчанина прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор.

Після цього окупанти повели потерпілого до гаражу. Підозрюваний звернув увагу на відсутність коліс на автомобілях і це його розлютило. Він знову зі значною силою завдав удар прикладом автомата по спині чоловіка та здійснив один постріл біля голови потерпілого.

Підозрюваний віддав наказ військовослужбовцям зс рф покинути територію домоволодіння, повідомивши власнику, що вони повернуться.

Наступного дня російський воєнний злочинець знов приїхав зі своїми підлеглими до оселі ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Наостанок підозрюваний почав випитувати у потерпілого інформацію про власників італійських чи старовинних рушниць у місті, проте відповіді так і не отримав.

Після цього окупанти пограбували будинок підприємця та втекли.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.