Из-за циклона на дорогах Харьковщины образовались ямы: где идут ремонты (фото)
На основных трассах Харьковщины латают ямы, которые возникли после мощного циклона, прошедшего в регионе.
По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сейчас дорожники работают по нескольким направлениям:
🚧 М-03 Киев – Харьков – Довжанский;
🚧 М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;
🚧 М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.
«Дорожники ликвидируют аварийную ямочность горячей и холодной асфальтобетонной смесью. Уже отремонтировано более 100 м² покрытия, что позволило снизить аварийность на дорогах с оживленным движением, обеспечить бесперебойный проезд транспорта и продержаться до момента, когда появится возможность проведения капитальных ремонтов. Кроме того, обеспечиваем проезд на временной переправе недалеко от линии фронта. В целом с начала года аварийным ремонтом охвачено 161,736 тыс. м²», — сообщили дорожники.
Также специалисты призывают водителей не мешать работе спецтехники, соблюдать требования временных дорожных знаков, быть внимательными и осторожными.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На основных трассах Харьковщины латают ямы, которые возникли после мощного циклона, прошедшего в регионе.".