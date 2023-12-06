Через циклон на дорогах Харківщини утворилися ями: де йдуть ремонти (фото)
На основних трасах Харківщини латають ями, які виникли після потужного циклону, який пройшов в регіоні.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, наразі дорожники працюють на кількох напрямках:
М-03 Київ – Харків – Довжанський;
М-29 Харків – Красноград – Перещепино – Дніпро;
М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
«Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячою та холодною асфальтобетонною сумішшю. Вже відремонтовано понад 100 м² покриття, що дозволило знизити аварійність на дорогах зі жвавим рухом, забезпечити безперебійний проїзд транспорту та протриматися до того моменту, коли з’явиться можливість для проведення капітальних ремонтів. Крім того, забезпечуємо проїзд на тимчасовій переправі неподалік лінії фронту. Загалом, від початку року аварійним ремонтом охоплено 161,736 тис. м²», – повідомили дорожники.
Також спеціалісти закликають водіїв не заважати роботі спецтехніки, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків, бути уважними та обережними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, дорожники, латают, ремонт, харківщина, циклон, ямы;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На основних трасах Харківщини латають ями, які виникли після потужного циклону, який пройшов в регіоні.".