В Харькове станции метро «Победа» и «Алексеевская» открыли для пассажиров
КП «Харьковский метрополитен»
Станции метро «Победа» и «Алексеевская», которые были закрыты с 10:00, открыли для обслуживания пассажиров.
Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен». Также пассажиров подземки проинформировали об открытии станций по громкоговорителю, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Поезда следуют Алексеевской линии метрополитена в обычном режиме», — отметили в метрополитене.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, станции, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станции метро «Победа» и «Алексеевская», которые были закрыты с 10:00, открыли для обслуживания пассажиров.".