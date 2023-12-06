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В Харькове станции метро «Победа» и «Алексеевская» открыли для пассажиров

Общество 15:05   06.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове станции метро «Победа» и «Алексеевская» открыли для пассажиров КП «Харьковский метрополитен»

Станции метро «Победа» и «Алексеевская», которые были закрыты с 10:00, открыли для обслуживания пассажиров.

Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен». Также пассажиров подземки проинформировали об открытии станций по громкоговорителю, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Поезда следуют Алексеевской линии метрополитена в обычном режиме», — отметили в метрополитене.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 15:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станции метро «Победа» и «Алексеевская», которые были закрыты с 10:00, открыли для обслуживания пассажиров.".