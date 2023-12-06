В Харькове станции метро «Победа» и «Алексеевская» открыли для пассажиров

Станции метро «Победа» и «Алексеевская», которые были закрыты с 10:00, открыли для обслуживания пассажиров.

Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен». Также пассажиров подземки проинформировали об открытии станций по громкоговорителю, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Поезда следуют Алексеевской линии метрополитена в обычном режиме», — отметили в метрополитене.