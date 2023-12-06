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У Харкові станції метро «Перемога» та «Олексіївська» відкрили для пасажирів

Суспільство 15:05   06.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові станції метро «Перемога» та «Олексіївська» відкрили для пасажирів Фото: КП “Харківський метрополітен”

Станції метро «Перемога» та «Олексіївська», які були закриті з 10:00, відкрили для обслуговування пасажирів.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен». Також пасажирів підземки проінформували про відкриття станцій по гучномовцю, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі», – зазначили у метрополітені.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 15:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станції метро «Перемога» та «Олексіївська», які були закриті з 10:00, відкрили для обслуговування пасажирів.".