У Харкові станції метро «Перемога» та «Олексіївська» відкрили для пасажирів
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Станції метро «Перемога» та «Олексіївська», які були закриті з 10:00, відкрили для обслуговування пасажирів.
Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен». Також пасажирів підземки проінформували про відкриття станцій по гучномовцю, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі», – зазначили у метрополітені.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, станции, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станції метро «Перемога» та «Олексіївська», які були закриті з 10:00, відкрили для обслуговування пасажирів.".