У Харкові станції метро «Перемога» та «Олексіївська» відкрили для пасажирів

Станції метро «Перемога» та «Олексіївська», які були закриті з 10:00, відкрили для обслуговування пасажирів.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен». Також пасажирів підземки проінформували про відкриття станцій по гучномовцю, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі», – зазначили у метрополітені.