Более 300 россиян и 37 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом
324 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 37 единиц техники. Среди них – 5 танков и 4 БМП.
Фитьо отметил, что за прошедшие сутки ВСУ отразили 7 атак россиян вблизи Синьковки Купянского района.
«Наносит враг авиационные удары, 14 авиаударов, применяя весь арсенал авиации, штурмовая авиация, вертолеты огневой поддержки. Применяются управляемые авиабомбы. Также активно враг применяет дроны-камикадзе, 20 дронов на Лимано-Купянском направлении применил. Совершил 671 обстрел по нашим позициям», — добавил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, купянск, Лиман, обстрел, синьковка, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "324 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".