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Более 300 россиян и 37 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

Общество 13:34   07.12.2023
Виктория Яковенко
Более 300 россиян и 37 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

324 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 37 единиц техники. Среди них – 5 танков и 4 БМП.

Фитьо отметил, что за прошедшие сутки ВСУ отразили 7 атак россиян вблизи Синьковки Купянского района.

«Наносит враг авиационные удары, 14 авиаударов, применяя весь арсенал авиации, штурмовая авиация, вертолеты огневой поддержки. Применяются управляемые авиабомбы. Также активно враг применяет дроны-камикадзе, 20 дронов на Лимано-Купянском направлении применил. Совершил 671 обстрел по нашим позициям», — добавил Фитьо.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "324 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".