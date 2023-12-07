Более 300 россиян и 37 единиц техники: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

324 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Кроме того, украинские военные уничтожили на этом направлении 37 единиц техники. Среди них – 5 танков и 4 БМП.

Фитьо отметил, что за прошедшие сутки ВСУ отразили 7 атак россиян вблизи Синьковки Купянского района.

«Наносит враг авиационные удары, 14 авиаударов, применяя весь арсенал авиации, штурмовая авиация, вертолеты огневой поддержки. Применяются управляемые авиабомбы. Также активно враг применяет дроны-камикадзе, 20 дронов на Лимано-Купянском направлении применил. Совершил 671 обстрел по нашим позициям», — добавил Фитьо.