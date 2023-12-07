Понад 300 окупантів й 37 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом
324 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Крім цього, українські військові знищили на цьому напрямку 37 одиниць техніки. Серед них – 5 танків і 4 БМП.
Фітьо зазначив, що минулої доби ЗСУ відбили 7 атак росіян поблизу Синьківки Куп’янського району.
«Завдає ворог авіаційних ударів, 14 авіаударів, застосовуючи весь арсенал авіації, бомбардувальна, штурмова авіація, гелікоптери вогневої підтримки. Застосовуються керовані авіабомби. Також активно ворог застосовує дрони-камікадзе, 20 дронів на Лимано-Куп’янському напрямку застосував. Здійснив 671 обстріл по наших позиціях», – додав Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ЗСУ, куп'янск, Лиман, обстріл, синьковка, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 13:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "324 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".