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Понад 300 окупантів й 37 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 13:34   07.12.2023
Вікторія Яковенко
Понад 300 окупантів й 37 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

324 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Крім цього, українські військові знищили на цьому напрямку 37 одиниць техніки. Серед них – 5 танків і 4 БМП.

Фітьо зазначив, що минулої доби ЗСУ відбили 7 атак росіян поблизу Синьківки Куп’янського району.

«Завдає ворог авіаційних ударів, 14 авіаударів, застосовуючи весь арсенал авіації, бомбардувальна, штурмова авіація, гелікоптери вогневої підтримки. Застосовуються керовані авіабомби. Також активно ворог застосовує дрони-камікадзе, 20 дронів на Лимано-Куп’янському напрямку застосував. Здійснив 671 обстріл по наших позиціях», – додав Фітьо.

Читайте також: На Харківщині відбили сім атак армії РФ за добу – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад 300 окупантів й 37 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "324 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".