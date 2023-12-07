Понад 300 окупантів й 37 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

324 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Крім цього, українські військові знищили на цьому напрямку 37 одиниць техніки. Серед них – 5 танків і 4 БМП.

Фітьо зазначив, що минулої доби ЗСУ відбили 7 атак росіян поблизу Синьківки Куп’янського району.

«Завдає ворог авіаційних ударів, 14 авіаударів, застосовуючи весь арсенал авіації, бомбардувальна, штурмова авіація, гелікоптери вогневої підтримки. Застосовуються керовані авіабомби. Також активно ворог застосовує дрони-камікадзе, 20 дронів на Лимано-Куп’янському напрямку застосував. Здійснив 671 обстріл по наших позиціях», – додав Фітьо.