Двое погибших и двое раненых. Россияне обстреляли Купянщину из РСЗО

Харьковская областная прокуратура уточнила возраст двоих погибших и двоих раненых на Купянщине в результате ракетных обстрелов.

9 декабря около 12:10 россияне из артиллерии обстреляли село Подолы Купянского района. Ранена 51-летняя мирная жительница.

Уже в 15:00 враг ударил по Купянску. Погибли две женщины в возрасте 67 и 71 года. 33-летний гражданский мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).