Двое погибших и двое раненых. Россияне обстреляли Купянщину из РСЗО
Харьковская областная прокуратура уточнила возраст двоих погибших и двоих раненых на Купянщине в результате ракетных обстрелов.
9 декабря около 12:10 россияне из артиллерии обстреляли село Подолы Купянского района. Ранена 51-летняя мирная жительница.
Уже в 15:00 враг ударил по Купянску. Погибли две женщины в возрасте 67 и 71 года. 33-летний гражданский мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, купянск, Купянщина, погибшие, поранені, рсзо, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура уточнила возраст двоих погибших и двоих раненых на Купянщине в результате ракетных обстрелов.".