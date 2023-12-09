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Двое погибших и двое раненых. Россияне обстреляли Купянщину из РСЗО

Происшествия 18:54   09.12.2023
Оксана Якушко
Двое погибших и двое раненых. Россияне обстреляли Купянщину из РСЗО

Харьковская областная прокуратура уточнила возраст двоих погибших и двоих раненых на Купянщине в результате ракетных обстрелов.

9 декабря около 12:10 россияне из артиллерии обстреляли село Подолы Купянского района. Ранена 51-летняя мирная жительница.

Уже в 15:00 враг ударил по Купянску. Погибли две женщины в возрасте 67 и 71 года. 33-летний гражданский мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 18:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура уточнила возраст двоих погибших и двоих раненых на Купянщине в результате ракетных обстрелов.".