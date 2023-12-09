Двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни обстріляли Куп’янщину з РСЗВ
Харківська обласна прокуратура уточнила вік двох загиблих та двох поранених на Куп’янщині внаслідок ракетного обстрілу.
9 грудня близько 12:10 росіяни з артилерії обстріляли село Подоли Купʼянського району. Поранена 51-річна мирна мешканка.
Вже о 15:00 ворог вдарив по Купʼянську. Загинули двоє жінок віком 67 та 71 років. 33-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його ушпиталили у тяжкому стані. У місті пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі. За попередніми даними, окупанти обстріляли Купʼянськ із РСЗВ.
Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Читайте також: Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, куп'янск, Купянщина, поранені, рсзо, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни обстріляли Куп’янщину з РСЗВ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 18:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура уточнила вік двох загиблих та двох поранених на Куп’янщині внаслідок ракетного обстрілу.".