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Двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни обстріляли Куп’янщину з РСЗВ

Події 18:54   09.12.2023
Оксана Якушко
Двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни обстріляли Куп’янщину з РСЗВ

Харківська обласна прокуратура уточнила вік двох загиблих та двох поранених на Куп’янщині внаслідок ракетного обстрілу.

9 грудня близько 12:10 росіяни з артилерії обстріляли село Подоли Купʼянського району. Поранена 51-річна мирна мешканка.

Вже о 15:00 ворог вдарив по Купʼянську. Загинули двоє жінок віком 67 та 71 років. 33-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його ушпиталили у тяжкому стані. У місті пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі. За попередніми даними, окупанти обстріляли Купʼянськ із РСЗВ.

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 18:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура уточнила вік двох загиблих та двох поранених на Куп’янщині внаслідок ракетного обстрілу.".