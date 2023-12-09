Двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни обстріляли Куп’янщину з РСЗВ

Харківська обласна прокуратура уточнила вік двох загиблих та двох поранених на Куп’янщині внаслідок ракетного обстрілу.

9 грудня близько 12:10 росіяни з артилерії обстріляли село Подоли Купʼянського району. Поранена 51-річна мирна мешканка.

Вже о 15:00 ворог вдарив по Купʼянську. Загинули двоє жінок віком 67 та 71 років. 33-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його ушпиталили у тяжкому стані. У місті пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі. За попередніми даними, окупанти обстріляли Купʼянськ із РСЗВ.

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).