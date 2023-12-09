Энергетики восстановили свет 165 харьковчанам, пропавший после ракетной атаки
Специалисты АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение 165-ти жителей Шевченковского района Харькова, которые были обесточены из-за ракетной атаки 8 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
Сейчас энергетики наводят порядок внутри и вокруг распределительного пункта, здание которого получило значительные повреждения из-за ракетного удара.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака, обстрел, ракетная атака, світло, свет, Шевченковский район, электроэнергия, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение 165-ти жителей Шевченковского района Харькова, которые были обесточены из-за ракетной атаки 8 декабря.".