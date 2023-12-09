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Энергетики восстановили свет 165 харьковчанам, пропавший после ракетной атаки

Общество 16:47   09.12.2023
Оксана Якушко
Энергетики восстановили свет 165 харьковчанам, пропавший после ракетной атаки

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение 165-ти жителей Шевченковского района Харькова, которые были обесточены из-за ракетной атаки 8 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Сейчас энергетики наводят порядок внутри и вокруг распределительного пункта, здание которого получило значительные повреждения из-за ракетного удара.

Читайте также: Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение 165-ти жителей Шевченковского района Харькова, которые были обесточены из-за ракетной атаки 8 декабря.".