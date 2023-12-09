Энергетики восстановили свет 165 харьковчанам, пропавший после ракетной атаки

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение 165-ти жителей Шевченковского района Харькова, которые были обесточены из-за ракетной атаки 8 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Сейчас энергетики наводят порядок внутри и вокруг распределительного пункта, здание которого получило значительные повреждения из-за ракетного удара.