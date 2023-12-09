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Енергетики відновили 165 харків’янам світло, яке зникло після ракетної атаки

Суспільство 16:47   09.12.2023
Оксана Якушко
Енергетики відновили 165 харків’янам світло, яке зникло після ракетної атаки

Фахівці АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання 165-ти мешканців Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ракетної атаки 8 грудня.

Про це повідомили в пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Наразі енергетики наводять лад всередині та навколо розподільчого пункту, будівля якого зазнала значних пошкоджень через ракетний удар.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову: без світла – 165 споживачів

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання 165-ти мешканців Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ракетної атаки 8 грудня.".