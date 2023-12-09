Енергетики відновили 165 харків’янам світло, яке зникло після ракетної атаки
Фахівці АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання 165-ти мешканців Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ракетної атаки 8 грудня.
Про це повідомили в пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
Наразі енергетики наводять лад всередині та навколо розподільчого пункту, будівля якого зазнала значних пошкоджень через ракетний удар.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака, електроенергія, обстріл, ракетная атака, світло, Шевченковский район, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання 165-ти мешканців Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ракетної атаки 8 грудня.".