Енергетики відновили 165 харків’янам світло, яке зникло після ракетної атаки

Фахівці АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання 165-ти мешканців Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ракетної атаки 8 грудня.

Про це повідомили в пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Наразі енергетики наводять лад всередині та навколо розподільчого пункту, будівля якого зазнала значних пошкоджень через ракетний удар.