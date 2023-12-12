Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области

Общество 18:38   12.12.2023
Оксана Якушко
Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области

В Чкаловском Харьковской области топонимическая комиссия выбрала два варианта названий поселка для переименования, сообщил в Facebook исполнительный комитет Чкаловской громады.

«Больше всего голосов набрали два названия – Чикаго и Слободское. Относительно переименования села Коробочкино, там 86% жителей выступают за то, чтобы оставить название неизменным», — сообщила начальник общего отдела Елена Толстая.

«У нас люди с юмором, и это хорошо, когда даже в такое время не скулим, а шутим. Но считаю, что следует остановиться на названии «Слободское». Наша местность относится к Слободской Украине с давних времен», — заявил заместитель начальника СВА Вадим Суманеев.

Читайте также: В громаде на Харьковщине попрощались с Лермонтовым, Пушкиным и Гагариным

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
11.12.2023, 21:31
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
12.12.2023, 09:50
Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора
Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора
12.12.2023, 11:40
В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме
В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме
12.12.2023, 15:30
Когда «Киевстар» возобновит работу – непонятно — гендиректор компании
Когда «Киевстар» возобновит работу – непонятно — гендиректор компании
12.12.2023, 17:41
Главные новости Харькова 12.12: пожар, когда «Киевстар» заработает – неясно
Главные новости Харькова 12.12: пожар, когда «Киевстар» заработает – неясно
12.12.2023, 19:17

Новости по теме:

09:15
Мы продолжим переименовывать улицы в Харькове. Есть перечень — Терехов
16:59
В громаде на Харьковщине попрощались с Лермонтовым, Пушкиным и Гагариным
15:51
Черчилля или Бандеры: в Харькове обсуждают переименование улиц
11:03
Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против
08:59
Из названий школ на Харьковщине «вычеркнули» героев СССР и космонавта

Вы читали новость: «Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 18:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чкаловском Харьковской области топонимическая комиссия выбрала два варианта названий поселка для переименования, сообщил в Facebook исполнительный комитет Чкаловской громады.".