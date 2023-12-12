Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области
В Чкаловском Харьковской области топонимическая комиссия выбрала два варианта названий поселка для переименования, сообщил в Facebook исполнительный комитет Чкаловской громады.
«Больше всего голосов набрали два названия – Чикаго и Слободское. Относительно переименования села Коробочкино, там 86% жителей выступают за то, чтобы оставить название неизменным», — сообщила начальник общего отдела Елена Толстая.
«У нас люди с юмором, и это хорошо, когда даже в такое время не скулим, а шутим. Но считаю, что следует остановиться на названии «Слободское». Наша местность относится к Слободской Украине с давних времен», — заявил заместитель начальника СВА Вадим Суманеев.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: переименование, поселок, Харьковская область, Чикаго, чкаловская громада, чкаловское;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чкаловском Харьковской области топонимическая комиссия выбрала два варианта названий поселка для переименования, сообщил в Facebook исполнительный комитет Чкаловской громады.".