Населённый пункт Чикаго может появиться в Харьковской области

В Чкаловском Харьковской области топонимическая комиссия выбрала два варианта названий поселка для переименования, сообщил в Facebook исполнительный комитет Чкаловской громады.

«Больше всего голосов набрали два названия – Чикаго и Слободское. Относительно переименования села Коробочкино, там 86% жителей выступают за то, чтобы оставить название неизменным», — сообщила начальник общего отдела Елена Толстая.

«У нас люди с юмором, и это хорошо, когда даже в такое время не скулим, а шутим. Но считаю, что следует остановиться на названии «Слободское». Наша местность относится к Слободской Украине с давних времен», — заявил заместитель начальника СВА Вадим Суманеев.