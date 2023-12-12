Населений пункт Чикаго може з’явитися в Харківській області
У Чкаловському Харківській області топонімічна комісія обрала два варіанти назв селища для перейменування, повідомив у Facebook виконавчий комітет Чкаловської громади.
Найбільше голосів набрало дві назви – Чикаго і Слобідське. Щодо перейменування села Коробочкине, то там 86% жителів виступають за те, щоб залишити назву незмінною, – повідомила начальник загального відділу Олена Толстая.
«У нас люди з гумором, і це добре, коли навіть у такий час не скиглимо, а жартуємо. Але вважаю, що слід зупинитися на назві «Слобідське». Наша місцевість відноситься до Слобідської України з давніх давен», – заявив заступник начальника СВА Вадим Суманєєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 18:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чкаловському Харківській області топонімічна комісія обрала два варіанти назв селища для перейменування, повідомив у Facebook виконавчий комітет Чкаловської громади.".