Населений пункт Чикаго може з’явитися в Харківській області

У Чкаловському Харківській області топонімічна комісія обрала два варіанти назв селища для перейменування, повідомив у Facebook виконавчий комітет Чкаловської громади.

Найбільше голосів набрало дві назви – Чикаго і Слобідське. Щодо перейменування села Коробочкине, то там 86% жителів виступають за те, щоб залишити назву незмінною, – повідомила начальник загального відділу Олена Толстая.

«У нас люди з гумором, і це добре, коли навіть у такий час не скиглимо, а жартуємо. Але вважаю, що слід зупинитися на назві «Слобідське». Наша місцевість відноситься до Слобідської України з давніх давен», – заявив заступник начальника СВА Вадим Суманєєв.