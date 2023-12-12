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Населений пункт Чикаго може з’явитися в Харківській області

Суспільство 18:38   12.12.2023
Оксана Якушко
Населений пункт Чикаго може з’явитися в Харківській області

У Чкаловському Харківській області топонімічна комісія обрала два варіанти назв селища для перейменування, повідомив у Facebook виконавчий комітет Чкаловської громади.

Найбільше голосів набрало дві назви – Чикаго і Слобідське. Щодо перейменування села Коробочкине, то там 86% жителів виступають за те, щоб залишити назву незмінною, – повідомила начальник загального відділу Олена Толстая.

«У нас люди з гумором, і це добре, коли навіть у такий час не скиглимо, а жартуємо. Але вважаю, що слід зупинитися на назві «Слобідське». Наша місцевість відноситься до Слобідської України з давніх давен», – заявив заступник начальника СВА Вадим Суманєєв.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 18:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чкаловському Харківській області топонімічна комісія обрала два варіанти назв селища для перейменування, повідомив у Facebook виконавчий комітет Чкаловської громади.".