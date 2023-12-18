Харьковские воины дроном уничтожили вражеский «Тюльпан» под Бахмутом (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и аэроразведка 80 ОДШБр с помощью FPV-дрона поразили технику РФ на Бахмутском направлении.
Видео точной работы воинов опубликовало издание «Цензор. НЕТ». Сообщается, что украинские защитники уничтожили 240-мм самоходный миномет «Тюльпан».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, бахмут, воины, дрон, тюльпан, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и аэроразведка 80 ОДШБр с помощью FPV-дрона поразили технику РФ на Бахмутском направлении.".