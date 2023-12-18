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Харьковские воины дроном уничтожили вражеский «Тюльпан» под Бахмутом (видео)

Общество 11:15   18.12.2023
Виктория Яковенко
Харьковские воины дроном уничтожили вражеский «Тюльпан» под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и аэроразведка 80 ОДШБр с помощью FPV-дрона поразили технику РФ на Бахмутском направлении.

Видео точной работы воинов опубликовало издание «Цензор. НЕТ». Сообщается, что украинские защитники уничтожили 240-мм самоходный миномет «Тюльпан».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко и аэроразведка 80 ОДШБр с помощью FPV-дрона поразили технику РФ на Бахмутском направлении.".