Харківські воїни дроном знищили ворожий «Тюльпан» під Бахмутом (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та аеророзвідка 80 ОДШБр за допомогою FPV-дрона уразили техніку РФ на Бахмутському напрямку.
Відео влучної роботи воїнів опублікувало видання «Цензор. НЕТ». Повідомляється, що українські захисники знищили 240-мм самохідний міномет «Тюльпан».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, бахмут, воины, дрон, тюльпан, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та аеророзвідка 80 ОДШБр за допомогою FPV-дрона уразили техніку РФ на Бахмутському напрямку.".