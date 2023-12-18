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Харківські воїни дроном знищили ворожий «Тюльпан» під Бахмутом (відео)

Суспільство 11:15   18.12.2023
Вікторія Яковенко
Харківські воїни дроном знищили ворожий «Тюльпан» під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та аеророзвідка 80 ОДШБр за допомогою FPV-дрона уразили техніку РФ на Бахмутському напрямку.

Відео влучної роботи воїнів опублікувало видання «Цензор. НЕТ». Повідомляється, що українські захисники знищили 240-мм самохідний міномет «Тюльпан».

Читайте також: Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили БМП-2 і не тільки під Бахмутом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та аеророзвідка 80 ОДШБр за допомогою FPV-дрона уразили техніку РФ на Бахмутському напрямку.".