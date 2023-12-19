Украинцы гибнут, давая Европе и НАТО время подготовиться к войне с РФ – BILD

Политики, военные и эксперты предупреждают: ни одна страна Европы не готова к войне, в большинстве случаев она даже не способна должным образом защититься, сообщает BILD.

«Время, когда мы в Европе могли сказать, что будем сидеть сложа руки и позволять американцам делать своё дело, прошло», — заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер.

В нынешней ситуации, по мнению германо-итальянского военного эксперта Томаса Тайнера, Европе остаётся надеяться, что в случае нападения РФ, США не будут заняты другой войной.

«Ни одна страна в Европе больше не может защитить себя. Ни одна страна не имеет достаточных вооруженных сил и промышленного потенциала, чтобы отразить нападение РФ», — сказал Тайнер.

Чтобы снова стать способными сражаться и быть готовой к возможному нападению, Европа должна перестроить свое мышление – и быстро.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии есть 5-8 лет, чтобы подготовиться к потенциальной войне с РФ. Глава бюро нацбезопасности Польши Яцек Севьера даёт ещё более неутешительный прогноз: у стран НАТО на восточном фланге, по его словам, осталось всего 3 года до открытого противостояния с армией РФ.

«Вместе у европейцев есть войска, военно-воздушные силы и флот, чтобы дать отпор РФ. Но к тому времени, когда эти подразделения соберутся использовать и их можно будет перебросить на восток, русские уже будут на Одере», — считает Тейнер.

В бой можно было бы ввести военно-воздушные силы, но в целом НАТО располагает лишь около 500 боевыми самолетами, способными уничтожить противовоздушную оборону противника. В случае чрезвычайной ситуации резервным подразделениям в Европе потребуется около 6 месяцев, чтобы начать работу.

Для сравнения: после резни, устроенной Хамасом 7 октября, Израиль мобилизовал свои резервы – более 300 000 резервистов – за 48 часов.

По мнению Тайнера, чтобы снова стать боеспособной, Европе необходимо:

больше войск в целом и больше войск постоянно дислоцированных на восточном фланге НАТО;

увеличение транспортных мощностей с запада на восток;

более высокий уровень оперативной готовности войск, особенно по боеприпасам;

и более тяжелые системы вооружения, такие как самоходная гаубица 2000, современные фрегаты и лучшие производственные мощности.

И необходимо расширить сотрудничество в сфере закупок, обучения и специальных навыков, таких как радиоэлектронная борьба.

Время для этих улучшений истекает, потому что «самая большая угроза Европы, РФ, готовится к победе над Украиной, а затем Путин – если к тому времени мы не создали никаких средств сдерживания – нацелится на страны Балтии, Финляндию, Польшу, Молдову, Румынию», — предупреждает Тайнер.

«Украинцы сейчас умирают, чтобы дать нам время подготовиться», подчеркнул эксперт.

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