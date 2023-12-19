Українці гинуть, даючи Європі та НАТО час підготуватися до війни з РФ – BILD
Політики, військові та експерти попереджають: жодна країна Європи не готова до війни, в більшості випадків вона навіть не здатна належним чином захиститися, повідомляє BILD.
“Час, коли ми в Європі могли сказати, що будемо сидіти склавши руки і дозволимо американцям робити свою справу, минув”, – заявив генеральний інспектор Бундесвера Карстен Брейєр.
У нинішній ситуації, на думку німецько-італійського військового експерта Томаса Тайнера, Європі залишається сподіватися, що у разі нападу РФ США не будуть зайняті іншою війною.
«Жодна країна у Європі більше не може захистити себе. Жодна країна не має достатніх збройних сил та промислового потенціалу, щоб відбити напад РФ», – сказав Тайнер.
Щоб знову стати здатними боротися та бути готовими до можливого нападу, Європа має перебудувати своє мислення – і швидко.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має 5-8 років, щоб підготуватися до потенційної війни з РФ. Голова бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сев’єра дає ще більш невтішний прогноз: у країн НАТО на східному фланзі, за його словами, залишилося лише три роки до відкритого протистояння з армією РФ.
«Разом у європейців є війська, військово-повітряні сили та флот, щоб дати відсіч РФ. Але на той час, коли ці підрозділи зберуться використовувати і їх можна буде перекинути на схід, росіяни вже будуть на Одері», – вважає Тейнер.
У бій можна було б ввести військово-повітряні сили, але в цілому НАТО має лише близько 500 бойових літаків, здатних знищити протиповітряну оборону противника. У разі надзвичайної ситуації резервним підрозділам у Європі потрібно близько 6 місяців, щоб розпочати роботу.
Для порівняння: після різанини, влаштованої Хамасом 7 жовтня, Ізраїль мобілізував свої резерви – понад 300 000 резервістів – за 48 годин.
На думку Тайнера, щоб знову стати боєздатною, Європі необхідно:
більше військ загалом і більше військ постійно дислокованих на східному фланзі НАТО;
збільшення транспортних потужностей із заходу на схід;
більш високий рівень оперативної готовності військ, особливо з боєприпасів;
та більш важкі системи озброєння, такі як самохідна гаубиця 2000, сучасні фрегати та кращі виробничі потужності.
І необхідно розширити співпрацю у сфері закупівель, навчання та спеціальних навичок, таких як радіоелектронна боротьба.
Час для цих покращень спливає, тому що «найбільша загроза Європі, РФ готується до перемоги над Україною, а потім Путін – якщо на той час ми не створили жодних засобів стримування – націлиться на країни Балтії, Фінляндію, Польщу, Молдову, Румунію» , – Попереджає Тайнер.
“Українці зараз помирають, щоб дати нам час підготуватися”, – підкреслив експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 15:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Політики, військові та експерти попереджають: жодна країна Європи не готова до війни, в більшості випадків вона навіть не здатна належним чином захиститися, повідомляє BILD. ".