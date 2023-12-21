Экспорт сократился и почти вдвое меньше импорта: что с экономикой Харьковщины
За период с января по октябрь 2023 года на Харьковщину импортировали из других стран товаров на 1,24 миллиарда долларов, тогда как экспортировали из региона продукции за границу на 640 миллионов долларов.
Об этом сообщает ГУ статистики в Харьковской области.
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года экспорт снизился на 11%, а импорт — вырос на 23,6%.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 146 стран мира.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: импорт, тоговля, Харьков, экспорт;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с января по октябрь 2023 года на Харьковщину импортировали из других стран товаров на 1,24 миллиарда долларов, тогда как экспортировали из региона продукции за границу на 640 миллионов долларов.".