Експорт скоротився і майже вдвічі менший за імпорт: що з економікою Харківщини
За період із січня по жовтень 2023 року на Харківщину імпортували з інших країн товарів на 1,24 мільярда доларів, тоді як експортували із регіону продукції за кордон на 640 мільйонів доларів.
Про це повідомляє ГУ статистики у Харківській області.
У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року експорт знизився на 11%, а імпорт – зріс на 23,6%.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 146 країн світу.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: импорт, тоговля, Харків, экспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період із січня по жовтень 2023 року на Харківщину імпортували з інших країн товарів на 1,24 мільярда доларів, тоді як експортували із регіону продукції за кордон на 640 мільйонів доларів.".