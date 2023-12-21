Експорт скоротився і майже вдвічі менший за імпорт: що з економікою Харківщини

За період із січня по жовтень 2023 року на Харківщину імпортували з інших країн товарів на 1,24 мільярда доларів, тоді як експортували із регіону продукції за кордон на 640 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ГУ статистики у Харківській області.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року експорт знизився на 11%, а імпорт – зріс на 23,6%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 146 країн світу.