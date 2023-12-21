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Експорт скоротився і майже вдвічі менший за імпорт: що з економікою Харківщини

Економіка 20:58   21.12.2023
Олена Нагорна
Експорт скоротився і майже вдвічі менший за імпорт: що з економікою Харківщини

За період із січня по жовтень 2023 року на Харківщину імпортували з інших країн товарів на 1,24 мільярда доларів, тоді як експортували із регіону продукції за кордон на 640 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ГУ статистики у Харківській області.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року експорт знизився на 11%, а імпорт – зріс на 23,6%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 146 країн світу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 20:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період із січня по жовтень 2023 року на Харківщину імпортували з інших країн товарів на 1,24 мільярда доларів, тоді як експортували із регіону продукції за кордон на 640 мільйонів доларів.".