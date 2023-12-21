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С Купянщины эвакуировали одинокую женщину, которая травмировала ногу (фото)

Общество 14:23   21.12.2023
Виктория Яковенко
С Купянщины эвакуировали одинокую женщину, которая травмировала ногу (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители эвакуировали из Двуричанской громады на Харьковщине пожилую женщину, которая из-за травмы ноги не могла самостоятельно передвигаться.

«Неделю назад она травмировала ногу и совсем не могла самостоятельно передвигаться. У женщины нет родных. Еду и воду ей приносил сосед, чтобы она не умерла от голода», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители предложили женщине эвакуироваться, на что она сразу согласилась. Из дома полицейские выводили ее под вражескими обстрелами.

Женщину доставили в безопасное место, ей предоставили необходимую медицинскую помощь, отметили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители эвакуировали из Двуричанской громады на Харьковщине пожилую женщину, которая из-за травмы ноги не могла самостоятельно передвигаться.".