С Купянщины эвакуировали одинокую женщину, которая травмировала ногу (фото)

Правоохранители эвакуировали из Двуричанской громады на Харьковщине пожилую женщину, которая из-за травмы ноги не могла самостоятельно передвигаться.

«Неделю назад она травмировала ногу и совсем не могла самостоятельно передвигаться. У женщины нет родных. Еду и воду ей приносил сосед, чтобы она не умерла от голода», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители предложили женщине эвакуироваться, на что она сразу согласилась. Из дома полицейские выводили ее под вражескими обстрелами.

Женщину доставили в безопасное место, ей предоставили необходимую медицинскую помощь, отметили в полиции.