С Купянщины эвакуировали одинокую женщину, которая травмировала ногу (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители эвакуировали из Двуричанской громады на Харьковщине пожилую женщину, которая из-за травмы ноги не могла самостоятельно передвигаться.
«Неделю назад она травмировала ногу и совсем не могла самостоятельно передвигаться. У женщины нет родных. Еду и воду ей приносил сосед, чтобы она не умерла от голода», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители предложили женщине эвакуироваться, на что она сразу согласилась. Из дома полицейские выводили ее под вражескими обстрелами.
Женщину доставили в безопасное место, ей предоставили необходимую медицинскую помощь, отметили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жінка, женщина, Купянщина, нога, одинокая, полиция, травма, харьковщина, эвакуировали;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители эвакуировали из Двуричанской громады на Харьковщине пожилую женщину, которая из-за травмы ноги не могла самостоятельно передвигаться.".