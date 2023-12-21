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З Куп’янщини евакуювали одиноку жінку, яка травмувала ногу (фото)

Суспільство 14:23   21.12.2023
Вікторія Яковенко
З Куп’янщини евакуювали одиноку жінку, яка травмувала ногу (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці евакуювали з Дворічанської громади на Харківщині літню жінку, яка через травму ноги не могла самостійно пересуватися.

«Тиждень тому вона травмувала ногу та зовсім не могла самостійно пересуватися. У жінки немає рідних. Їжу та воду їй приносив сусід, аби вона не померла з голоду», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці запропонували жінці евакуюватися, на що вона відразу погодилася. З будинку поліцейські виводили її під ворожими обстрілами.

Жінку доставили до безпечного місця, їй надали необхідну медичну допомогу, зазначили у поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці евакуювали з Дворічанської громади на Харківщині літню жінку, яка через травму ноги не могла самостійно пересуватися.".