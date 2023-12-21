З Куп’янщини евакуювали одиноку жінку, яка травмувала ногу (фото)

Правоохоронці евакуювали з Дворічанської громади на Харківщині літню жінку, яка через травму ноги не могла самостійно пересуватися.

«Тиждень тому вона травмувала ногу та зовсім не могла самостійно пересуватися. У жінки немає рідних. Їжу та воду їй приносив сусід, аби вона не померла з голоду», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці запропонували жінці евакуюватися, на що вона відразу погодилася. З будинку поліцейські виводили її під ворожими обстрілами.

Жінку доставили до безпечного місця, їй надали необхідну медичну допомогу, зазначили у поліції.