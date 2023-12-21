З Куп’янщини евакуювали одиноку жінку, яка травмувала ногу (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці евакуювали з Дворічанської громади на Харківщині літню жінку, яка через травму ноги не могла самостійно пересуватися.
«Тиждень тому вона травмувала ногу та зовсім не могла самостійно пересуватися. У жінки немає рідних. Їжу та воду їй приносив сусід, аби вона не померла з голоду», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці запропонували жінці евакуюватися, на що вона відразу погодилася. З будинку поліцейські виводили її під ворожими обстрілами.
Жінку доставили до безпечного місця, їй надали необхідну медичну допомогу, зазначили у поліції.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жінка, Купянщина, нога, одинокая, поліція, травма, харківщина, эвакуировали;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці евакуювали з Дворічанської громади на Харківщині літню жінку, яка через травму ноги не могла самостійно пересуватися.".