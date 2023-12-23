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12 атак на Синьковку и 15 населенных пунктов Харьковщины под огнем – Генштаб

Происшествия 19:37   23.12.2023
Оксана Якушко
12 атак на Синьковку и 15 населенных пунктов Харьковщины под огнем – Генштаб

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Бологовка, Великий Бурлык, Избицкое, Строевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 12 атак врага возле Синьковки, где оккупанты безуспешно штурмовали позиции наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

Читайте также: 16 атак россиян возле Синьковки на Харьковщине отбили защитники — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Бологовка, Великий Бурлык, Избицкое, Строевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".