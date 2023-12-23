12 атак на Синьківку та 15 населених пунктів Харківщини під вогнем – Генштаб
На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Козача Лопань, Бологівка, Великий Бурлик, Ізбицьке, Строївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, миномет, росіяни, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Козача Лопань, Бологівка, Великий Бурлик, Ізбицьке, Строївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".