Удары по Харькову: количество поврежденных зданий возросло до девяноста (фото)
Последствия вражеских обстрелов 29-31 декабря продолжают устранять в Харькове. Коммунальщики уже закрыли более 900 окон и отремонтировали все девять поврежденных крыш.
В настоящее время насчитывается 90 поврежденных зданий, из них 76 — жилые (по состоянию на 12:00 сообщалось о 74 домах — ред.). В квартирах было выбито более тысячи окон, еще 326 — в местах общего пользования, сообщает пресс-служба горсовета.
Отопление и электроснабжение есть во всех домах, но некоторые из них остаются без газа.
Кроме того, в городе зафиксированы разрушения 14 нежилых зданий в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах.
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, 29 декабря россияне ударили по Харькову тремя очередями: около 5:00, 7:00 и 8:00. Всего в городе насчитали 22 «прилета». Погибли трое гражданских: два слесаря и начальник участка ремонта электроприборов одного из предприятий. Еще 13 человек получили ранения. Пострадала больница, поликлиника, школа. Были «прилеты» по дороге, железнодорожному пути и автономной котельной. По данным мэрии, было повреждено 41 здание в Киевском, Холодногорском и Слободском районах, из которых 37 — жилые дома. Били по Харькову не только ракетами С-300, но и Х-22 и Искандерами.
30 декабря россияне также атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Враг бил в том числе ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, был частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Также три «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе.
Около часа ночи 31 декабря по Харькову ударили «Шахеды». Все «прилеты» пришлись на центр. Произошло четыре пожара. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дома, міськрада, обстрелы, окна, последствия, ракетний удар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 17:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских обстрелов 29-31 декабря продолжают устранять в Харькове. Коммунальщики уже закрыли более 900 окон и отремонтировали все девять поврежденных крыш.".