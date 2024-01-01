Удари по Харкову: кількість пошкоджених будівель зросла до дев’яноста (фото)

Наслідки ворожих обстрілів 29-31 грудня продовжують усувати в Харкові. Комунальники вже закрили понад 900 вікон та відремонтували усі дев’ять пошкоджених дахів.

Наразі налічується 90 пошкоджених будівель, з них 76 – житлові (станом на 12:00 повідомлялося про 74 доми – ред.). У квартирах було вибито понад тисячу вікон, ще 326 – у місцях загального користування, повідомляє пресслужба міськради.

Опалення та електропостачання є у всіх будинках, але деякі з них залишаються без газу.

Крім того, у місті зафіксовано руйнування 14 нежитлових будівель у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 29 грудня росіяни вдарили по Харкову трьома чергами: близько 5:00, 7:00 та 8:00. Загалом у місті нарахували 22 «прильоти». Загинули троє цивільних: два слюсарі та начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств. Ще 13 людей отримали поранення. Постраждала лікарня, поліклініка, школа. Були “прильоти” по дорозі, залізничній колії та автономній котельні. За даними мерії, була пошкоджена 41 будівля у Київському, Холодногірському та Слобідському районах, з яких 37 — житлові будинки. Били по Харкову не тільки ракетами С-300, а й Х-22 та Іскандерами.

30 грудня росіяни також атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Ворог бив зокрема ракетами «Іскандер». Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, було частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Також три прильоти зафіксували в Індустріальному районі.

Близько першої ночі 31 грудня по Харкову вдарили «шахеди». Усі «прильоти» припали на центр. Сталося чотири пожежі. Обійшлося без постраждалих.