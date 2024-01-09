Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге
Спасатели ГСЧС за сутки четырежды приходили на помощь автомобилистам, которые не могли самостоятельно выбраться из ледяного плена на Харьковщине.
«В одном из случаев они вызволили из снежной ловушки авто, в котором находились беременная женщина, пожилая женщина и дети четырех и 12-ти лет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели совершили четыре выезда на подобные вызовы — помогли четырем легковушкам и грузовику.
Читайте также: Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Также в ГСЧС проинформировали, что за прошедшие 24 часа:
❗️ девять раз тушили пожары, один из которых возник из-за ракетного удара;
❗️ один раз проводили аварийно-спасательные работы (вытаскивали людей из-под завалов в Змиеве);
❗️ пять раз обследовали территорию области после российских обстрелов;
❗️ восемь раз приходили на помощь населению.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вытаскивают машины, гололед, ГСЧС, новости Харькова, сніг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС за сутки четырежды приходили на помощь автомобилистам, которые не могли самостоятельно выбраться из ледяного плена на Харьковщине".