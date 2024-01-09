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Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге

Происшествия 07:51   09.01.2024
Оксана Горун
Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ГСЧС за сутки четырежды приходили на помощь автомобилистам, которые не могли самостоятельно выбраться из ледяного плена на Харьковщине.

«В одном из случаев они вызволили из снежной ловушки авто, в котором находились беременная женщина, пожилая женщина и дети четырех и 12-ти лет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели совершили четыре выезда на подобные вызовы — помогли четырем легковушкам и грузовику.

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Также в ГСЧС проинформировали, что за прошедшие 24 часа:

❗️ девять раз тушили пожары, один из которых возник из-за ракетного удара;

❗️ один раз проводили аварийно-спасательные работы (вытаскивали людей из-под завалов в Змиеве);

❗️ пять раз обследовали территорию  области после российских обстрелов;

❗️ восемь раз приходили на помощь населению.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС за сутки четырежды приходили на помощь автомобилистам, которые не могли самостоятельно выбраться из ледяного плена на Харьковщине".