Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге

Спасатели ГСЧС за сутки четырежды приходили на помощь автомобилистам, которые не могли самостоятельно выбраться из ледяного плена на Харьковщине.

«В одном из случаев они вызволили из снежной ловушки авто, в котором находились беременная женщина, пожилая женщина и дети четырех и 12-ти лет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки спасатели совершили четыре выезда на подобные вызовы — помогли четырем легковушкам и грузовику.

Также в ГСЧС проинформировали, что за прошедшие 24 часа:

❗️ девять раз тушили пожары, один из которых возник из-за ракетного удара;

❗️ один раз проводили аварийно-спасательные работы (вытаскивали людей из-под завалов в Змиеве);

❗️ пять раз обследовали территорию области после российских обстрелов;

❗️ восемь раз приходили на помощь населению.