Авто з вагітною та дітьми застрягло на Харківщині на обмерзлій дорозі
Рятувальники ДСНС за добу чотири рази приходили на допомогу автомобілістам, які не могли самостійно вибратися з крижаного полону на Харківщині.
“В одному з випадків вони визволили зі снігової пастки авто, в якому знаходились вагітна жінка, літня жінка та діти чотирьох і 12-ти років”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом за добу рятувальники здійснили чотири виїзди на подібні виклики – допомогли чотирьом легковикам та вантажівці.
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Також у ДСНС поінформували, що за минулі 24 години:
❗️ дев’ять разів гасили пожежі, одна з яких виникла через ракетний удар;
❗️ один раз проводили аварійно-рятувальні роботи (витягували людей з-під завалів у Змієві);
❗️ п’ять разів обстежили територію області після російських обстрілів;
❗️ вісім разів приходили на допомогу населенню.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС за добу чотири рази приходили на допомогу автомобілістам, які не могли самостійно вибратися з крижаного полону на Харківщині".