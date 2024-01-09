Авто з вагітною та дітьми застрягло на Харківщині на обмерзлій дорозі

Рятувальники ДСНС за добу чотири рази приходили на допомогу автомобілістам, які не могли самостійно вибратися з крижаного полону на Харківщині.

“В одному з випадків вони визволили зі снігової пастки авто, в якому знаходились вагітна жінка, літня жінка та діти чотирьох і 12-ти років”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники здійснили чотири виїзди на подібні виклики – допомогли чотирьом легковикам та вантажівці.

Також у ДСНС поінформували, що за минулі 24 години:

❗️ дев’ять разів гасили пожежі, одна з яких виникла через ракетний удар;

❗️ один раз проводили аварійно-рятувальні роботи (витягували людей з-під завалів у Змієві);

❗️ п’ять разів обстежили територію області після російських обстрілів;

❗️ вісім разів приходили на допомогу населенню.