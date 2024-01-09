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Авто з вагітною та дітьми застрягло на Харківщині на обмерзлій дорозі

Події 07:51   09.01.2024
Оксана Горун
Авто з вагітною та дітьми застрягло на Харківщині на обмерзлій дорозі

Рятувальники ДСНС за добу чотири рази приходили на допомогу автомобілістам, які не могли самостійно вибратися з крижаного полону на Харківщині.

“В одному з випадків вони визволили зі снігової пастки авто, в якому знаходились вагітна жінка, літня жінка та діти чотирьох і 12-ти років”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники здійснили чотири виїзди на подібні виклики – допомогли чотирьом легковикам та вантажівці.

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Також у ДСНС поінформували, що за минулі 24 години:

❗️ дев’ять разів гасили пожежі, одна з яких виникла через ракетний удар;

❗️ один раз проводили аварійно-рятувальні роботи (витягували людей з-під завалів у Змієві);

❗️ п’ять разів обстежили територію області після російських обстрілів;

❗️ вісім разів приходили на допомогу населенню.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС за добу чотири рази приходили на допомогу автомобілістам, які не могли самостійно вибратися з крижаного полону на Харківщині".