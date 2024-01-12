Ребенок три дня сам был в квартире в Харькове: горе-матери вручили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении 19-летней матери, покинувшей дочь в возрасте 2,5 лет одну в квартире на 12-м этаже без еды и воды.
Ребенок пробыл в квартире три дня: с 30 августа по 2 сентября. Как установили в Харьковской областной прокуратуре, в это время мать девушки пошла в гости к своему любовнику.
«В то время ее маленькая дочь, с рождения имеющая проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам, в антисанитарных и опасных условиях. Подозреваемая даже не учла, что жилые кварталы Харькова постоянно находятся под масштабными обстрелами со стороны ВС РФ, и ребенок может пострадать», — отметили правоохранители.
Сейчас девочка живет у своей бабушки.
Женщину подозревают по факту оставления в опасности (ч. 1 ст. 135 УКУ). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, в квартире в Холодногорском районе обнаружили ребенка, который был один дома. К правоохранителям обратилась женщина с сообщением, что ее более суток ее затапливают соседи сверху. Все время она тоже слышала детский плач из квартиры. Достучаться до владельцев квартиры полицейским не удалось, поєтому на место вызвали спасателей и медиков. В квартире полицейские увидели девочку. Ребенок постоянно плакал, был очень испуган и растерян. В квартире царили беспорядки и антисанитарные условия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, дома, мать, підозра., прокуратура, ребенок, сам, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 19-летней матери, покинувшей дочь в возрасте 2,5 лет одну в квартире на 12-м этаже без еды и воды.".