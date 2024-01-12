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Дитина три дні сама була у квартирі в Харкові: горе-матері вручили підозру

Суспільство 14:43   12.01.2024
Вікторія Яковенко
Дитина три дні сама була у квартирі в Харкові: горе-матері вручили підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річній матері, яка покинула доньку віком 2,5 роки одну у квартирі на 12-му поверсі без їжі та води.

Дитина пробула у квартирі три дні: з 30 серпня до 2 вересня. Як встановили у Харківській обласній прокуратурі, у цей час мати дівчинки пішла «в гості» до свого коханця.

«У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних  умовах. Підозрювана навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку ЗС РФ, і дитина може постраждати», – зазначили правоохоронці.

Наразі дівчинка живе у своєї бабусі.

Жінку підозрюють за фактом залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в квартирі в Холодногірському районі виявили зачинену дитину. До правоохоронців звернулася жінка із повідомленням, що її понад добу затоплюють сусіди зверху. Увесь час вона також чула дитячий плач із квартири. Достукатися до власників квартири поліцейським не вдалося, тому на місце викликали рятувальників та медиків. У квартирі поліцейські побачили дівчинку. Дитина постійно плакала, була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував безлад та антисанітарні умови.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 19-річній матері, яка покинула доньку віком 2,5 роки одну в квартирі на 12-му поверсі без їжі та води.".