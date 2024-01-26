Харьковчанка маскировала каннабис под камни: ее поймали правоохранители
Правоохранители разоблачили 33-летнюю жительницу Харькова, которая сбывала каннабис в городе.
«С середины декабря прошлого года харьковчанка, действуя по предварительному сговору, решила сбывать наркотические средства. Женщина заказала каннабис, расфасовывала его по зип-пакетам, замаскировав под камни, и далее раскладывала эти свертки по городу. Информацию, где именно лежат закладки, посылала покупателям в мессенджере», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Женщину задержали полицейские 24 января во время ее очередной «рабочей смены». При себе у нее было около 50 закладок. Еще около 400 зип-пакетов с веществом растительного происхождения, весы, пакеты для фасовки и другое специальное оборудование нашли у нее дома.
Харьковчанке сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: каннабис, наркотики, полиция, прокуратура, харьковчанке;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 33-летнюю жительницу Харькова, которая сбывала каннабис в городе.".