Харьковчанка маскировала каннабис под камни: ее поймали правоохранители

Правоохранители разоблачили 33-летнюю жительницу Харькова, которая сбывала каннабис в городе.

«С середины декабря прошлого года харьковчанка, действуя по предварительному сговору, решила сбывать наркотические средства. Женщина заказала каннабис, расфасовывала его по зип-пакетам, замаскировав под камни, и далее раскладывала эти свертки по городу. Информацию, где именно лежат закладки, посылала покупателям в мессенджере», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Женщину задержали полицейские 24 января во время ее очередной «рабочей смены». При себе у нее было около 50 закладок. Еще около 400 зип-пакетов с веществом растительного происхождения, весы, пакеты для фасовки и другое специальное оборудование нашли у нее дома.

Харьковчанке сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УКУ).