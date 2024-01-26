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Харків’янка маскувала канабіс під камінці: її піймали правоохоронці

Суспільство 14:19   26.01.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янка маскувала канабіс під камінці: її піймали правоохоронці Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 33-річну жительку Харкова, яка збувала канабіс в місті.

«Із середини грудня минулого року харків’янка, діючи за попередньою змовою, вирішила збувати наркотичні засоби. Жінка замовила канабіс, розфасувала його по зіп-пакетах, замаскувавши під каміння, та надалі розкладала ці згортки по місту. Інформацію, де саме лежать закладки, надсилала кінцевим покупцям у месенджері», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Жінку затримали поліцейські 24 січня під час її чергової «робочої зміни». При собі вона мала близько 50 закладок. Ще близько 400 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, ваги, пакети для фасування та інше спеціальне обладнання знайшли у неї вдома.

Харків’янці повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 33-річну жительку Харкова, яка збувала канабіс в місті.".