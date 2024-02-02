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Две больницы Харьковщины готовятся делать операции по трансплантации органов

Общество 17:28   02.02.2024
Оксана Якушко
Две больницы Харьковщины готовятся делать операции по трансплантации органов

Две больницы в Харьковской области хотят заключить соглашение с НСЗУ и проводить операции по пересадке органов, сообщила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

«С начала 2024 года операции по трансплантации финансирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий и, соответственно, это бесплатно для граждан. На сегодня два учреждения здравоохранения в Харьковской области уже предложили подписать договор с НСЗУ по пакету «Лечение взрослых и детей методом трансплантации органов», – рассказала Елена Логвинова.

В течение 2023 года в Украине осуществили почти 590 органных трансплантаций в рамках трехлетнего пилотного проекта Минздрава, стартовавшего в 2021 году. В конце прошлого года правительство направило на развитие трансплантаций в стране дополнительные 212 миллионов гривен.

Органные пересадки в Украине проводят 25 центров трансплантации, успешно пересаживающих сердце, печень, легкие, почки, поджелудочную железу, а в 8 центрах провели 342 пересадки костного мозга.

Читайте также: 8-летнего мальчика с Харьковщины спасли хирурги из Львова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две больницы в Харьковской области хотят заключить соглашение с НСЗУ и проводить операции по пересадке органов, сообщила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.".