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Дві лікарні Харківщини готуються робити операції з трансплантації органів

Суспільство 17:28   02.02.2024
Оксана Якушко
Дві лікарні Харківщини готуються робити операції з трансплантації органів

Дві лікарні на Харківщині хочуть укласти угоду з НСЗУ та проводити операції з пересадки органів, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова. 

«Від початку 2024 року операції з трансплантації фінансує Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій і, відповідно, є безоплатними для громадян. На сьогодні два заклади охорони здоров’я у Харківській області вже подали пропозиції щодо підписання договору з НСЗУ за пакетом «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів», – розповіла Олена Логвинова.

Впродовж 2023 року в Україні здійснили майже 590 органних трансплантацій в межах трирічного пілотного проєкту МОЗ, який стартував у 2021-му. Наприкінці минулого року уряд спрямував на розвиток трансплантацій в країні додаткові 212 мільйонів гривень.

Органні пересадки в Україні проводять 25 центрів трансплантації, які успішно пересаджують серце, печінку, легені, нирки, підшлункову залозу, а у 8 центрах провели 342 пересадки кісткового мозку.

Читайте також: 8-річного хлопчика з Харківщини врятували хірурги зі Львова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві лікарні на Харківщині хочуть укласти угоду з НСЗУ та проводити операції з пересадки органів, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова. ".