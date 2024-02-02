Дві лікарні Харківщини готуються робити операції з трансплантації органів
Дві лікарні на Харківщині хочуть укласти угоду з НСЗУ та проводити операції з пересадки органів, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова.
«Від початку 2024 року операції з трансплантації фінансує Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій і, відповідно, є безоплатними для громадян. На сьогодні два заклади охорони здоров’я у Харківській області вже подали пропозиції щодо підписання договору з НСЗУ за пакетом «Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів», – розповіла Олена Логвинова.
Впродовж 2023 року в Україні здійснили майже 590 органних трансплантацій в межах трирічного пілотного проєкту МОЗ, який стартував у 2021-му. Наприкінці минулого року уряд спрямував на розвиток трансплантацій в країні додаткові 212 мільйонів гривень.
Органні пересадки в Україні проводять 25 центрів трансплантації, які успішно пересаджують серце, печінку, легені, нирки, підшлункову залозу, а у 8 центрах провели 342 пересадки кісткового мозку.
Читайте також: 8-річного хлопчика з Харківщини врятували хірурги зі Львова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: врач, донор, операция, орган, пересадка, трансплантация, Харьковская область, хирург, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дві лікарні Харківщини готуються робити операції з трансплантації органів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві лікарні на Харківщині хочуть укласти угоду з НСЗУ та проводити операції з пересадки органів, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова. ".