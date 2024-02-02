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Школьное укрытие в Харькове отремонтировали с убытками: подозревают инженера

Общество 16:22   02.02.2024
Виктория Яковенко
Школьное укрытие в Харькове отремонтировали с убытками: подозревают инженера Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили инженера по техническому надзору, которая провела некачественный ремонт школьного укрытия с убытком в более 300 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2022 года одно из управлений Харьковского городского совета и предприятие-подрядчик заключили договор на проведение капремонта укрытия одной из харьковских школ.

«При проведении контрольных измерений обнаружено несоответствие между фактически выполненными объемами работ и данными, указанными в акте приема выполненных строительных работ. В частности, установлено, что не было выполнено высококачественное штукатурка поверхностей стен и потолков, а также забивание забоев в асфальтовых полах», — отметили правоохранители.

Там установили, что инженер по технадзору не проверила соответствие фактического объема выполненных работ и подписала официальные документы, где были указаны ложные сведения.

А на основании этих документов подрядчик безосновательно получил более 300 тысяч гривен бюджетных средств.

Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили инженера по техническому надзору, которая провела некачественный ремонт школьного укрытия с убытком в более 300 тысяч гривен.".