Школьное укрытие в Харькове отремонтировали с убытками: подозревают инженера
В Харькове правоохранители разоблачили инженера по техническому надзору, которая провела некачественный ремонт школьного укрытия с убытком в более 300 тысяч гривен.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2022 года одно из управлений Харьковского городского совета и предприятие-подрядчик заключили договор на проведение капремонта укрытия одной из харьковских школ.
«При проведении контрольных измерений обнаружено несоответствие между фактически выполненными объемами работ и данными, указанными в акте приема выполненных строительных работ. В частности, установлено, что не было выполнено высококачественное штукатурка поверхностей стен и потолков, а также забивание забоев в асфальтовых полах», — отметили правоохранители.
Там установили, что инженер по технадзору не проверила соответствие фактического объема выполненных работ и подписала официальные документы, где были указаны ложные сведения.
А на основании этих документов подрядчик безосновательно получил более 300 тысяч гривен бюджетных средств.
Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: инженер, підозра., прокуратура, ремонт, убытки, укрытие, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили инженера по техническому надзору, которая провела некачественный ремонт школьного укрытия с убытком в более 300 тысяч гривен.".