Шкільне укриття у Харкові відремонтували зі збитками: підозрюють інженерку
У Харкові правоохоронці викрили інженерку з технічного нагляду, яка провела неякісний ремонт шкільного укриття зі збитками в понад 300 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, в листопаді 2022 року одне з управлінь Харківської міської ради та підприємство-підрядник уклали договір на проведення капремонту укриття однієї з харківських шкіл.
«Під час проведення контрольних обмірів виявлено невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та даними, зазначеними в акті приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема встановлено, що не було виконано високоякісне штукатурення поверхонь стін і стель, а також забивання вибоїв в асфальтових підлогах», – зазначили правоохоронці.
Там встановили, що інженерка з технагляду не перевірила відповідність фактичного обсягу виконаних робіт і підписала офіційні документи, де були зазначені неправдиві відомості.
А на підставі цих документів підрядник безпідставно отримав понад 300 тисяч гривень бюджетних коштів.
Наразі фігурантці повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инженер, підозра., прокуратура, ремонт, убытки, укрытие, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці викрили інженерку з технічного нагляду, яка провела неякісний ремонт шкільного укриття зі збитками в понад 300 тисяч гривень.".