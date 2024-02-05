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Ночью метель, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля

Общество 19:47   05.02.2024
Елена Нагорная
Ночью метель, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 6 февраля, в Харькове и области ночью возможны снег, мокрый снег и слабая метель, днем — без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью северо-западный, 9 — 14 м/с, по области местами порывы до 15 — 20 м/с. Днем юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 6 февраля, в Харькове и области ночью возможны снег, мокрый снег и слабая метель, днем — без существенных осадков".