Ночью метель, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, в Харькове и области ночью возможны снег, мокрый снег и слабая метель, днем — без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью северо-западный, 9 — 14 м/с, по области местами порывы до 15 — 20 м/с. Днем юго-западный, 7 — 12 м/с.