Вночі хуртовина, вдень “плюс”: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого

У вівторок, 6 лютого, у Харкові та області вночі можливі сніг, мокрий сніг та слабка хуртовина, вдень – без істотних опадів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер вночі північно-західний, 9 – 14 м/с, по області місцями пориви до 15 – 20 м/с. Вдень південно-західний, 7 – 12 м/с.