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Вночі хуртовина, вдень “плюс”: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого

Суспільство 19:47   05.02.2024
Олена Нагорна
Вночі хуртовина, вдень “плюс”: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого Фото: Василь Голосний

У вівторок, 6 лютого, у Харкові та області вночі можливі сніг, мокрий сніг та слабка хуртовина, вдень – без істотних опадів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер вночі північно-західний, 9 – 14 м/с, по області місцями пориви до 15 – 20 м/с. Вдень південно-західний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 19:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 6 лютого, у Харкові та області вночі можливі сніг, мокрий сніг та слабка хуртовина, вдень – без істотних опадів".