Пропал еще в воскресенье: на Харьковщине просят помочь в поисках подростка

Олег Кунец 2008 года рождения, житель села Козиевка Богодуховского района, 4 февраля около 17:00 ушел из дома и не вернулся.

Мобильного телефона при себе у мальчика не было, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Рост Олега — около 150 см, он имеет худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, зеленые глаза. Особая примета — шрам над бровью. Мальчик был одет в серые спортивные штаны и синие сапоги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о несовершеннолетнем, просят сообщить по телефонам: 102, 050-78-70-126 или 098-61-34-354.