Пропал еще в воскресенье: на Харьковщине просят помочь в поисках подростка
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Олег Кунец 2008 года рождения, житель села Козиевка Богодуховского района, 4 февраля около 17:00 ушел из дома и не вернулся.
Мобильного телефона при себе у мальчика не было, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Рост Олега — около 150 см, он имеет худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, зеленые глаза. Особая примета — шрам над бровью. Мальчик был одет в серые спортивные штаны и синие сапоги.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о несовершеннолетнем, просят сообщить по телефонам: 102, 050-78-70-126 или 098-61-34-354.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, мальчик, полиция, пропал, ребенок, розыск;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олег Кунец 2008 года рождения, житель села Козиевка Богодуховского района, 4 февраля около 17:00 ушел из дома и не вернулся.".