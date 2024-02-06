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Пропал еще в воскресенье: на Харьковщине просят помочь в поисках подростка

Происшествия 18:25   06.02.2024
Елена Нагорная
Пропал еще в воскресенье: на Харьковщине просят помочь в поисках подростка Фото: ГУ НП в Харьковской области

Олег Кунец 2008 года рождения, житель села Козиевка Богодуховского района, 4 февраля около 17:00 ушел из дома и не вернулся.

Мобильного телефона при себе у мальчика не было, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Рост Олега — около 150 см, он имеет худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, зеленые глаза. Особая примета — шрам над бровью. Мальчик был одет в серые спортивные штаны и синие сапоги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о несовершеннолетнем, просят сообщить по телефонам: 102, 050-78-70-126 или 098-61-34-354.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 18:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олег Кунец 2008 года рождения, житель села Козиевка Богодуховского района, 4 февраля около 17:00 ушел из дома и не вернулся.".