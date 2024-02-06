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Зник ще в неділю: на Харківщині просять допомогти в пошуках підлітка

Події 18:25   06.02.2024
Олена Нагорна
Зник ще в неділю: на Харківщині просять допомогти в пошуках підлітка

Олег Кунець 2008 року народження, мешканець села Козіївка Богодухівського району, 4 лютого близько 17:00 пішов із дому та не повернувся.

Мобільного телефону при собі хлопчик не мав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зріст Олега – близько 150 см, він має худорляву статуру, коротке світло-русяве волосся, зелені очі. Особлива прикмета – шрам над бровою. Хлопчик був одягнений у сірі спортивні штани та сині чоботи.

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про неповнолітнього, просять повідомити за телефонами: 102, 050-78-70-126 або 098-61-34-354.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 18:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олег Кунець 2008 року народження, мешканець села Козіївка Богодухівського району, 4 лютого близько 17:00 пішов із дому та не повернувся.".