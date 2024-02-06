Зник ще в неділю: на Харківщині просять допомогти в пошуках підлітка

Олег Кунець 2008 року народження, мешканець села Козіївка Богодухівського району, 4 лютого близько 17:00 пішов із дому та не повернувся.

Мобільного телефону при собі хлопчик не мав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зріст Олега – близько 150 см, він має худорляву статуру, коротке світло-русяве волосся, зелені очі. Особлива прикмета – шрам над бровою. Хлопчик був одягнений у сірі спортивні штани та сині чоботи.

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про неповнолітнього, просять повідомити за телефонами: 102, 050-78-70-126 або 098-61-34-354.