Зник ще в неділю: на Харківщині просять допомогти в пошуках підлітка
Олег Кунець 2008 року народження, мешканець села Козіївка Богодухівського району, 4 лютого близько 17:00 пішов із дому та не повернувся.
Мобільного телефону при собі хлопчик не мав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зріст Олега – близько 150 см, він має худорляву статуру, коротке світло-русяве волосся, зелені очі. Особлива прикмета – шрам над бровою. Хлопчик був одягнений у сірі спортивні штани та сині чоботи.
Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про неповнолітнього, просять повідомити за телефонами: 102, 050-78-70-126 або 098-61-34-354.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олег Кунець 2008 року народження, мешканець села Козіївка Богодухівського району, 4 лютого близько 17:00 пішов із дому та не повернувся.".