Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов РФ, но с авиаударами — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без штурмовых действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка и Малая Волчья на Слобожанском направлении и возле Песчаного — на Купянском.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Плетеневка, Малая Волчья, Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Котляровка.