Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов РФ, но с авиаударами — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Сутки на Харьковщине прошли без штурмовых действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В то же время враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка и Малая Волчья на Слобожанском направлении и возле Песчаного — на Купянском.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Плетеневка, Малая Волчья, Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянск, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без штурмовых действий со стороны военных РФ".