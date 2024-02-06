Live
  • Вт 06.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов РФ, но с авиаударами — Генштаб

Происшествия 19:12   06.02.2024
Елена Нагорная
Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов РФ, но с авиаударами — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без штурмовых действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка и Малая Волчья на Слобожанском направлении и возле Песчаного — на Купянском.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Плетеневка, Малая Волчья, Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Котляровка.

Читайте также: Почему враг не атаковал на Купянском направлении, объяснили военные

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
05.02.2024, 23:36
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
06.02.2024, 19:17
Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
05.02.2024, 23:17
«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)
«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)
06.02.2024, 18:42
В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными
В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными
06.02.2024, 17:57
Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
06.02.2024, 18:40

Новости по теме:

19:51
Главные новости Харькова 4.02: у Купянска россияне не штурмовали позиции ВСУ
19:37
На Купянском направлении Харьковщины враг не штурмовал позиции ВСУ – Генштаб
08:39
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
07:45
Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:27
Ивановку на Харьковщине атаковали россияне и сбросили на село бомбы — Генштаб

Вы читали новость: «Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов РФ, но с авиаударами — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 19:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без штурмовых действий со стороны военных РФ".