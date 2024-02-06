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Доба на Харківщині знову минула без штурмів РФ, але з авіаударами – Генштаб

Події 19:12   06.02.2024
Олена Нагорна
Доба на Харківщині знову минула без штурмів РФ, але з авіаударами – Генштаб

Доба на Харківщині пройшла без штурмових дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка та Мала Вовча на Слобожанському напрямку і біля Піщаного – на Куп’янському.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Плетенівка, Мала Вовча, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Котлярівка.

Читайте також: Чому ворог не атакував на Куп’янському напрямку, пояснили військові

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині пройшла без штурмових дій з боку військових РФ".