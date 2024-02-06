Доба на Харківщині знову минула без штурмів РФ, але з авіаударами – Генштаб

Доба на Харківщині пройшла без штурмових дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка та Мала Вовча на Слобожанському напрямку і біля Піщаного – на Куп’янському.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Плетенівка, Мала Вовча, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Котлярівка.